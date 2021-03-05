القبض على سارقي الأكبال الكهربائية في صحنايا

نتيجة الجهود التي تقوم بها الوحدات الشرطية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإلقاء القبض على مرتكبي جرائم السرقة، وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول وجود عصابة تمتهن سرقة الأكبال النحاسية في محلة ( صحنايا ) بريف دمشق .

وبعد البحث والتحري قام فرع الأمن الجنائي في دمشق بتوقيف شخص يدعى ( مرهف. ر) أثناء قيامه بإحراق الأكبال النحاسية وصادر منه كمية كيلوغرام ونصف من مادة النحاس المحروق، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بسرقة الكابلات الكهربائية العائدة للمؤسسة العامة لكهرباء ريف دمشق من المنازل السكنية والأبنية قيد الإنشاء في محلة (صحنايا) ثم يستخرج منها مادة النحاس ويبيعها لصاحب محل خردة في نفس المنطقة ، وبدلالته تم إلقاء القبض على صاحب المحل المذكور والعاملين لديه وهم المدعوين ( محمد . ع ) و( سمير. ف ) و(عبد الرزاق . ح ) وحجز سيارة خاصة نوع ( دونغ يانغ ) ، ومصادرة كمية (16) كغ أسلاك كهربائية من مادة الألمنيوم، و(7) كغ أسلاك كهربائية من مادة النحاس ، وكمية (18.5) كغ من أسلاك كهربائية نحاسية مقطعة، وبالتحقيق معه والعاملين لديه اعترفوا بالمتاجرة بالأسلاك الكهربائية النحاسية بقصد تحقيق المنفعة المادية .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .

المصدر: وازة الداخلية