توقعات الأبراج اليوم السبت 6 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،من المؤكد أنك تلاحظ الفرق بين نفسيتك وشعورك اليوم وأمس، فنظرتك للحياة اختلفت وتبدو متحمسا لفعل أي شيء، وبخاصة على صعيدي العائلة والبيت، حيث تنهي الكثير من التزاماتك منذ الأسبوع الماضي وتخطط لعمل البرامج.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،تضحك منذ الساعات الأولى من هذا الصباح، وتشعر بسعادة غير طبيعية، هذا بالطبع من تأثير القمر في برج الجوزاء عليك. فالحظ يرافقك كما أن أمورك مسهلة وتسير بدون مشاكل، احذر من أن تفقد أعصابك في ظهيرة هذا اليوم واستخدم الدبلوماسية كسلاح ضد الذي يستفزك.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، كثير من الأفكار تدور في رأسك، وكثير من الأمور حولك تحتاج إلى قرار منك، وأنت لا تدري كيف تحلها، حاول التركيز على أفراد عائلتك في وقت الظهيرة، لأنك مقصر جدا من ناحيتهم، وإذا سمعت أي كلمة لا تستهويك، فلا داعي للرد لأنك قد تزيد الوضع سوءاً.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان،عنادك يجعل الآخرين يبتعدون عنك، فأنت غير معقول بتصرفاتك ومنذ الصباح تبدأ بأوامرك الديكتاتورية على أفراد عائلتك، في فترة الظهيرة يكون تأثيرك بالغا على الأشخاص حولك، لذلك استغل هذه النقطة في إقناع من تريد بآرائك، وبخاصة أصدقاءك ومن تحب.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،في هذا اليوم الكئيب أنت لا تحسد على أي شيء، فابتسامتك لا ترى بتاتاً، كما أن مزاجك تعيس جدًا، لا تقف في مصد الريح وتجنب الخوض في نقاشات مع الآخرين، لأنك تكون الخاسر الوحيد.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،سوف تعيش في أفضل أيامك لهذا الشهر، فالأوضاع جيدة ومن النواحي كافة، وبخاصة في مجال العاطفة، حيث تتحسن أمورك مع الحبيب، وقد تقضي وقتك معه أو مع عائلتك، لكن لا أظن أن أصدقاءك يرون وجهك.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، هناك الكثير من الأعمال المؤجلة قد تقفز في وجهك اليوم بدون سابق إنذار، وبخاصة داخل محيط منزلك. الحذر أثناء قيادتك سيارتك واجب في فترة ما بعد الظهر، فأنت مستعجل جدا في كل ما تقوم به.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،سوف تبدأ الأمور هادئة في الصباح ولا يوجد شيء قد يعكر مزاجك، لكن مع مرور الساعات تبدأ تشعر بنفسك متعبا وضغوط الحياة تزداد كل ساعة حتى تصل ذروتها في فترة ما بعد الظهر، احرص على موازنة كلامك قبل خروجه من فمك.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، ارتحت من عناء كبير، وتبدأ بداية جديدة هذا اليوم بصحة ونفسية أقوى عن اليومين السابقين، لكن الملل ما يزال يرزح بثقله عليك في فترة الصباح. أعمالك الشخصية والتزاماتك العائلية متراكمة منذ وقت عليك، ما يجعلك منشغلاً في فترة ما بعد الظهر.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،عيناك يملأهما الترقب منذ الصباح، فأين ما كنت يلاحظ الآخرون عدم ارتياحك الداخلي، لأنك تشعر بين الحين والآخر بأن شيئا قد يحدث، لكنك لا تستطيع تمييزه، انفعالاتك وردات فعلك التي لا لزوم لها ستؤثر عليك خلال فترتي ما بعد الظهر والمساء، لهذا من الأفضل الالتزام بالمنزل.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم رائع بالنسبة لك، وفرصة للخروج من البيت والاستمتاع بوقتك، سواء مع حبيبك أو مع أصدقائك لأنك في نفسية جيدة والحظ معك، ويجلب لك الأخبار الجيدة. في فترة ما بعد الظهر تكتشف أمورا مخبأة عليك مما يضعك في حيرة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،انتبه إلى نفسك من كلام الآخرين يا أسد، وراقب أفعالك جيدًا منذ اليوم، فأي خطأ تقع به يكبر أكثر من حجمه، حاول أن تعطي عائلتك بعض الاهتمام ولا تجعل أصدقاءك كل اهتمامك، لأنك قد تنال بعض العتاب من عائلتك.

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