رجل أعمال سوري: كيف يتم تسعير الدولار بسورية؟

كتب رجل الأعمال عماد السرايري على صفحته على الفيسبوك..

كيف يتم تسعير صرف الدولار بسورية اليوم ؟ مثال :

انا تاجر خارج سورية وعندي اموال داخل سورية ايضا ( قد اكون اعمل بتجارة العملة او بالصرافة او لا اعمل بها )

يتصل بي شخص يقول بدي حول لسورية مبلغ لاهلي ل صديقي ل شغل ….

ممكن اعطيك المصاري دولار هون وتعطيني انا المبلغ بسورية سوري .

يقول الحاج ( التاجر ) حاضر سيد راسي تكرم موجود قد ما بدك بس اليوم والله السعر على ٣٥٠٠ يقول الشخص المضطر للتحويل طيب سيدي توكل على الله .

وعندها يصير سعر الصرف ب ٣٥٠٠ ويعتمد وقد يقول التجار والله اليوم ب ٤٠٠٠ عندها يصبح سعر الصرف المعتمد لباقي الناس ويتم اعتبار وتحديد وتصنيف اقتصاد بلد او وضعها المادي وفق اهواء بعض المحولين للمال .

وبسبب كم الجولات الكبير الذي يدخل لسورية كل يوم فقدت الحكومة السيطرة على التسعير واصبح يسعر كما يريد من هم بالخارج وذلك لمصالحهم بشكل مباشر ولا ضرر عليهم بل هي فوائد لهم للاسف والمواطن السوري البسيط يدفع الثمن .

طبعا انا لا أعمم هناك تجار شرفاء و وطنيين واخلاقيين ولكن هناك للاسف تجار فاسدين كما في ضابط و موظف و مسؤول و ممثل فاسد وخائن لبلده هناك تاجر فاسد وخائن لبلده ايضا ولكن بالمقابل هناك من ترفع لهم القبعة من تجارنا ورجال الاعمال الشرفاء

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