السورية للاتصالات :قطع في حال عدم التسديد!

ذكرت السورية للاتصالات المشتركين المتأخرين عن تسديد فواتيرهم الهاتفية لشهري أيلول وتشرين أول لعام ٢٠٢٠ بضرورة التسديد قبل يوم الأحد ٢٠٢١/٣/٧ تجنباً للقطع المالي وذلك لجميع الخدمات العائدة لنفس المشترك وتحقق الفوائد، علماً أن الإلغاء سيبدأ اعتباراً من ٢٠٢١/٤/٦ في حال عدم التسديد..

ونوهت الشركة بامكانية التسديد من خلال:

١-مباشرةً في كوى الجباية بالمراكز الهاتفية في كافة أنحاء القطر بما فيها يوم السبت (لبعض المراكز)

٢-عن طريق ايداع سلفة على حسابكم لدينا في كوى المراكز الهاتفية

٣-عن طريق شيك ويحتاج لتصديق المبالغ التي تكون أكبر أو تساوي 100.000 ل.س

٤-المراكز المعتمدة لشركة تسديد ضمن جميع المحافظات وفق الرابط التالي:

https://tasdidsyria.com/distributors.aspx

– من خلال خدمات الدفع الالكتروني المتاحة لدى المصارف المرتبطة بشركة المدفوعات

– المصرف التجاري السوري

– المصرف العقاري

– بنك بيمو السعودي الفرنسي

– بنك البركة

– بنك سورية الدولي الإسلامي

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