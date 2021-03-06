السورية للاتصالات :قطع في حال عدم التسديد!
ذكرت السورية للاتصالات المشتركين المتأخرين عن تسديد فواتيرهم الهاتفية لشهري أيلول وتشرين أول لعام ٢٠٢٠ بضرورة التسديد قبل يوم الأحد ٢٠٢١/٣/٧ تجنباً للقطع المالي وذلك لجميع الخدمات العائدة لنفس المشترك وتحقق الفوائد، علماً أن الإلغاء سيبدأ اعتباراً من ٢٠٢١/٤/٦ في حال عدم التسديد..
ونوهت الشركة بامكانية التسديد من خلال:
١-مباشرةً في كوى الجباية بالمراكز الهاتفية في كافة أنحاء القطر بما فيها يوم السبت (لبعض المراكز)
٢-عن طريق ايداع سلفة على حسابكم لدينا في كوى المراكز الهاتفية
٣-عن طريق شيك ويحتاج لتصديق المبالغ التي تكون أكبر أو تساوي 100.000 ل.س
٤-المراكز المعتمدة لشركة تسديد ضمن جميع المحافظات وفق الرابط التالي:
https://tasdidsyria.com/distributors.aspx
– من خلال خدمات الدفع الالكتروني المتاحة لدى المصارف المرتبطة بشركة المدفوعات
– المصرف التجاري السوري
– المصرف العقاري
– بنك بيمو السعودي الفرنسي
– بنك البركة
– بنك سورية الدولي الإسلامي
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