شابة تصدم بعد زيارة قبر والدتها لهذا السبب

صدمت شابة بريطانية عقب زيارة قبر والدتها المتوفاة، انتحاراً عن عمر الاربعين عاماً في نوفمبر 2019. بعد وضع عمال البلدية حاوية نفايات قديمة فوقه.

واستنكرت شانون وعمرها 20 سنة التعامل مع قبر والدتها بهذه الطريقة، واصفة إياها بـ”المفزعة”، ثم أضافت أنه كان بوسع العمال أن يضعوا العربة في أماكن أخرى كثيرة داخل المقبرة.

وذكرت شانون أنها عايشت هذا الأمر الفظيع في مقبرة “ألفتيرون” في منطقة ديربي شاير، يوم الثلاثاء.

وأضافت أنها رأت حاوية مليئة بالتراب وبعض الأشياء القذرة فوق القبر، وهو ما ألحق ضرراً بعدد من الإكسسوارات التي تم وضعها فوق القبر.

وبادرت الشابة البريطانية إلى التواصل مع سلطات البلدية لأجل إيجاد حل للمشكلة، وقامت بتقديم شكوى، ثم قيل لها إن العربة ستُزاح، يوم الأربعاء المقبل.

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