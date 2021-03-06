ابدأ بتناول حبتين من الموز يوميًا وشاهد ما سيحدث لجسمك !

ابدأ بتناول حبتين من الموز يوميًا وشاهد ما سيحدث لجسمك !

يحتار الجميع بين تناول الكثير من الموز يوميا و تجنب الإفراط في تناوله، على الرغم من فوائده المذهلة.

يعد الموز غني بالسكر ويجب على البعض (مثل مرضى السكر) توخي الحذر عند تناوله.

فيما إذا كنت تمارس الرياضة وتتناول أطعمة صحية في الغالب، ستمنحك الكربوهيدرات الموجودة في الموز المزيد من الطاقة .

يعد الموز مفيد ان استيقظت في منتصف الليل مع تقلصات عضلية. سيخلصك الموزمن ذلك. حيث يحتوي الموزعلى مستويات عالية من البوتاسيوم ، مما يضمن أن عضلاتك لن تنقبض بسرعة.

يعتبر الموز مفيد جداً عندما تؤكل في بداية الحموضة المعوية ،حيث ستوفر الموزة راحة فورية عن طريق تحييد الحمض في معدتك.

أخيراً نظرًا يعد الموز غني بالألياف ، فإن تناوله بانتظام يمكن أن يحسن حركة الأمعاء.

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