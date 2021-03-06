تبادل للأسرى وإفراج عن معتقلين بين “السلطات السورية وقسد” بالقامشلي

كشف موقع “باسنيوز” الكردي، عن عملية تبادل للأسرى جرت في القامشلي بين السلطات السورية وحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، بوساطة روسية، جرى خلالها الإفراج عن عناصر من الطرفين تم اعتقالهم مؤخراً.

وأوضح الموقع أن القوى الأمنية التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، أفرجت عن عنصرين من الأمن السوري، مقابل إطلاق السلطات السورية معتقلين من “PYD”، جرى اعتقالهم مؤخراً خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة بين الطرفين.

وسبق أن كشفت مصادر روسية مطلعة، عن التوصل إلى “تفاهمات أولية” بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال مفاوضات جرت في دمشق خلال الأسابيع الماضية، بين شخصيات قيادية أمنية وحكومية، ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن مصادر خاصة، قولها إن “التفاهمات الأولية” التي تم التوصل إليها بين دمشق والقيادات الكردية، تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من العسكريين والمدنيين لدى “قسد”، وإزالة جميع المظاهر والتبعات جراء الحصار الذي فرضته “قسد” على مناطق سيطرة الجيش السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي، ورفع علم الجمهورية السورية فوق الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية، بعد أن تتم إعادتها وإعادة موظفيها إليها، خصوصاً تلك التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية، والواقعة في الأحياء ومناطق سيطرة من “قسد”.

وبحسب المعلومات، تركزت مطالب دمشق على العمل بشكل سريع على استئناف شحن وإيصال القمح المخزن في مراكز الدولة (المؤسسة العامة للحبوب) في القامشلي، إلى المناطق الداخلية، وزيادة إمدادات النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس، لتلبية احتياجات السوريين من المحروقات.

في السياق، كشف مصدر كردي سوري مطلع، أن وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية، عاد إلى قامشلي، بعد التوصل إلى “تفاهمات أولية” مع مسؤولين سوريين برعاية روسية في دمشق، مؤكداً أن وفداً كبيراً من قسد سوف يزور دمشق لإكمال المحادثات لاحقاً.

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وكالات