سيارة تد هس عددا من المحتجين اللبنانيين

أقدم سائق لبناني على دهس عدد من المحتجين اللبنانيين كانوا يقطعون الطريق في محلة الشويفات، بعدما رفضوا فتح الطريق أمامه ليتمكن من المرور، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.

وأفادت قناة “الجديد” بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق، مؤكدة أن قوات من الجيش تنتشر في المكان.

وكان عدد من المواطنين اللبنانيين أقدم على قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المحتجين في العاصمة بيروت قطعوا الطرقات في محلة الكولا، والمشرفية في الضاحية الجنوبية، كما تم قطع الطريق في الحمرا أمام المصرف المركزي احتجاجا على سياسات حاكم المصرف رياض سلامة، حيث أقدم عدد من المحتجين على حرق راية المصرف.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين أقدموا على قطع طريق الأوتوستراد الشرقي وساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ونظموا وقفة احتجاجية أمام محال الصيرفة في المدينة.

إقرأ أيضاً: مات في سوريا وظهر في مصر: “يا جماعة الكلام ده مش مظبوط”

المصدر: “الجديد”