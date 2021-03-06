القبض على موظف بفرن قطنا الآلي يبيع الخبز المدعوم بسيارته

ألقت شرطة منطقة قطنا القبض على شخص يتاجر بمادة الخبز المدعوم عبر سيارته البيك آب التي تحمل عشرات الربطات.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها في فيسبوك إنه من خلال المراقبة تمكنت شرطة منطقة قطنا من ضبط سيارة نوع ( بيك آب ) محملة بكمية /217 / مائتان وسبعة عشر ربطة خبز، وكمية /170/ مائة وسبعين غرام من مادة العلف، تبين أن سائقها يدعى ( ع . ح )، وهو موظف بالفرن الآلي في قطنا ويحمل رخصة منتهية الصلاحية، وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم باستجرار مادة الخبز المدعوم عن طريق موظفة في صالة المبيعات لقاء مبالغ مالية، بهدف المتاجرة بها لتحقيق مكاسب مادية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسلمت المصادرات إلى مديرية تموين ريف دمشق أصولاً، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين بالقضية، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

المصدر : وزارة الداخلية