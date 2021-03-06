سيامكو ستطرح سيارة قريباً بسعر وسطي قدره 35 مليون ليرة

كشف مدير الصناعات الهندسية بوزارة الصناعة م. أسعد وردة أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيراني لإعادة عمل شركة “سيامكو” للسيارات، وحالياً بانتظار الحصول على موافقة لاستيراد لوازم تصنيع السيارة، وبحال حصل ذلك ستطرح في الأسواق السيارة خلال شهرين من وصول التوريدات.

وذكر م. وردة أن مواصفات السيارة أكثر من جيدة وهي من القياس الوسط وتتناسب مع متطلبات السوق، وسعرها يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، ويقارب نصف سعر السيارة المماثلة لها في السوق، ليكون بشكل وسطي ٣٥ مليون ليرة في ظل ظروف السوق الحالية، منوهاً إلى أن لوازم السيارات تستورد بالقطع الأجنبي وبالتالي تحدد تسعيرتها وفقاً لذلك.

يشار إلى أن “سيامكو” شركة إيرانية سورية حكومية بالاشتراك مع القطاع الخاص، مرخصة من عام ٢٠٠٧، وتوقفت نتيجة الظروف، وعادت للعمل خلال عام ٢٠١٧ ولكن بشكل متواضع، بحسب قوله.

شام إف أم