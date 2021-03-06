ضبط محطة محروقات بالقنيطرة تتقاضى زيادة في سعر مادة البنزين

أكد مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي متابعة شكاوى المواطنين حيث تم ضبط محطة ( أنس القعيري ) بمنطقة الحيران في الريف الجنوبي تتقاضى زيادة في سعر مادة البنزين ، مبيناً أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم أصولا و إحالته للقضاء المختص .

و أشار العلي ” للوطن ” إلى تنظيم حماية المستهلك في القنيطرة اليوم 5 ضبوط تموينية طالت عددا من المحال التجارية و المطاعم الشعبية في بلدة خان أرنبة و كوم الويسية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر زائد .

منوها بأن المديرية مستمرة في توجيه الدوريات التموينية لضبط الأسواق و مراقبة مدى الالتزام من قبل الفعاليات التجارية المختلفة من حيث الإعلان عن الأسعار و الاحتفاظ بالفواتير و مراقبة الجودة من خلال سحب العينات و تدقيق بطاقات البيان لجميع المواد المعروضة للبيع و اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين و إحالتهم إلى القضاء المختص أصولا .

و أوضح القيام بسبر أسعار المواد التموينية و الغذائية و الخضار و غيرها و توفرها بشكل شبه يومي ، مشدداً على أن المديرية و من خلال عناصر الرقابة و رغم قلة عددهم ( ثمانية فقط ) تتابع الأسواق و المخابز و محطات و مراكز المحروقات في أنحاء المحافظة و على مدار الساعة بهدف ضبط أسعار المواد الأساسية المتصلة بمعيشة المواطنين و متابعة المتلاعبين بقوتهم و بالمضخات و الصهاريج و التصرف بمواد مدعومة ، ولاسيما في ظل الهزات الارتدادية التي أصابت الأسواق مع تغير سعر صرف الليرة السورية نتيجة ظروف الحرب و الحصار الاقتصادي الجائر .