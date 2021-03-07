توقعات الأبراج اليوم الأحد 7 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الأوضاع جيدة اليوم، لكنها ليست بمختلفة عن أمس، فالعمل ما يزال يتصدر قائمة الأولويات لديك، الصباح قد يكون بعض الشيء هادئاً، لكن فترة الظهيرة تلقي بضغطها وثقلها عليك من هذه الناحية.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، اليوم هو آخر الأيام الصعبة والتي كانت مستمرة منذ أمس، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حيث ستمر عليك مشاكل تعد الأخيرة، لكن عليك الصمود أمامها، في فترتي ما بعد الظهر والمساء تتحسن الأمور لديك.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يبدأ نهارك بداية هادئة لكن سرعان ما تتفاقم أمورك ويضغط العمل لديك حتى تصل ذروته في فترة الظهر، إحساسك بالتعب واضح وذلك لأنك لم ترتح منذ الصباح، حاول أن تأخذ قسطاً من الراحة في المساء قبل أن تخرج.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الأجواء جيدة لديك وعليك استغلال اليوم لتمشية باقي أمورك، لأن يوم غد لن يكون داعما لك، لكن النصيحة لليوم بأن تأخذ الأمور بسلاسة وتفهم ولا داعي لعنادك وتشبثك برأيك. المساء يكون متوترا.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،يوم من أحلى الأيام، فالحظ إلى جانبك منذ الصباح ويسير لك جميع أعمالك بكل سهل ويسر إذا كنت تريد تجريب حظك، فلا مانع لأنك قد تكون من الرابحين. المساء عليك استغلاله جيداً فسهرة الليلة لن تمر عليك دائما وتكون شعبيتك في أعلى مستوى لها.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،ما يزال مسلسل المفاجآت معك مستمرا في جزئه الثاني، فحاول أن تهدئ من سير الأمور حولك، ولا تجعل الأحداث الكثيرة تأخذك في دوامتها، لأن التردد قد يسيطر عليك في فترة ما بعد الظهر، ويجعلك تائها نوعا ما، ما يزال يجب عليك الانتباه لصحتك.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت عاطفي ومشاعرك تخونك اليوم، وتعتمد قراراتك على العواطف ولا تعتمد على الخبرة والحكمة، فلذلك حاول أن تكون أكثر موضوعية في قراراتك وتصرفاتك وبخاصة في فترة الظهيرة، حيث لا ينصب تركيزك على أعمالك، بل على أمورك العاطفية التي تتخبط ببعضها.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تتعدل أوضاعك قليلاً اليوم، وتصبح أكثر توازناً، لكن بعد فوات الأوان قد يصيبك الندم اليوم على ما فعلته في السابق وخسرانك العديد من الفرص، وبخاصة في المجال العملي.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،هذه الكلمة الأفضل للتعبير بها عن وضعك اليوم، والذي تفاجأ به لحدوث أمور مفاجئة ولصالحك، فأنت سعيد وتظهر ابتسامتك جلياً للجميع وذلك لفرحك الداخلي بإنجازاتك والتي لقيت ترحيباً من رؤسائك في العمل.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،،لحق حالك، فاليوم هو آخر يوم من الدعم الذي يعطيك إياه الفلك لهذا الشهر، فعليك عمل ما تريد فعله في هذا اليوم، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، فهما الفترتان الأفضل، لذلك عند مجيء المساء قد تبدأ الكآبة والملل بالسيطرة عليك.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،طالت الأمور معك وأصبح الوضع لا يطاق في نظرك، فالضغوطات تحوم حولك في كل مكان سواء في العمل أو في البيت أو في علاقتك مع من تحب. لذلك عليك تمضية هذا اليوم على خير، حيث تبدأ الأمور بالتحسن معك في فترة الليل.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ما تزال تحكم قبضتك على كل شيء، وبخاصة أن القمر ما يزال في برجك ويمدك بالحظ ويخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، كما أن الأعمال تسير معك كما ترغب، واليوم جيد لإطلاق مشاريعك والبدء بتنفيذ ما تريد، فالفلك يدعمك ويحميك.

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