الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

واصلت قوات الجيش الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعدها في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم”.

الاحتلال الأمريكي يدخل جنوداً وصواريخ إلى قاعدته اللاشرعية في الشدادي بريف الحسكة

التفاصيل على الرابط : https://t.co/cY1H5VSGDT pic.twitter.com/GTCdPeGr5S — سانا عاجل (@SanaAjel) March 6, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات.

وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة، بحسب الوكالة.

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