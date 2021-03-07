الأحد , مارس 7 2021
الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

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الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

واصلت قوات الجيش الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعدها في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم”.

ولفتت الوكالة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات.

وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة، بحسب الوكالة.

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وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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