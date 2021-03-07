تداول صورة نادرة لرئيس سوري وهو يقبل أنف ملك سعودي في مصر

تداول صورة نادرة لرئيس سوري وهو يقبل أنف ملك سعودي في مصر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة نادرة للرئيس السوري السابق، شكري القوتلي، وهو يقبل أنف ملك السعودية السابق، سعود بن عبد العزيز.

وعلق الحساب الرسمي للملك سعود على “تويتر” موضحا أنه تم التقاط الصورة في العاصمة المصرية القاهرة، عندما كان القوتلي منفيا هناك، عام 1946.

وتختلف عادات التحية والترحيب بالضيوف من بلد الى آخر، وإن كانت معظمها تتشابه بشكل عام من ناحية السلام باليد وتختلف من ناحية تقبيل الخد أو عدمه.

هذه الصورة في القاهرة ، عندما كان الرئيس شكري القوتلي منفيا هناك . https://t.co/ki1h0vsZJy — الملك سعود (@kingsaud) March 6, 2021

لكن لقادة دول الخليج العربي طريقتهم الخاصة، التي تختلف بشكل كلي وجذري عن غالبية عادات إلقاء التحية في العالم، فالسلام بالخشوم هي العادة المتوارثة والمتأصلة المتبعة في شبه الجزيرة العربية.

وهذه التحية هي عبارة عن تقبيل الأنف من خلال تماس الأنوف ببعضها البعض مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات. لكن العادة هذه تختلف باختلاف الشخص والمكانة والمناسبة.

وتولى شكري بن محمود بن عبد الغني القوتلي، الذي عاش في الفترة الممتدة بين 1891 و1967، منصب رئيس الجمهورية السورية بين 1943 و1949، ثم 1955 و1958.

نالت سوريا في عهده استقلالها التام، وعرف بميوله القومية العربية، وبدوره الهام في تأسيس جامعة الدول العربية، وفي حرب فلسطين الأولى، وفي موقفه الداعم لمصر خلال العدوان الثلاثي.

وهو صانع جمهورية الوحدة السورية المصرية مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي أطلق عليه لقب “المواطن العربي الأول”، وفي سوريا يعرف شكري القوتلي بلقب “أبو الجلاء”.

المصدر: RT

اقرأ ايضاً:إسلام علوش يروي بصوته قصة تعذيبه في فرنسا ويكشف عن التهم الموجهه إليه