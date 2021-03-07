وكالة: صور بالأقمار الصناعية تظهر موقع استهداف “حراقات البترول” في ريف حلب

نشرت وكالة “أسوشيتيد بريس” صورا التقطتها أقمار صناعية لموقع تعرض لتفجيرات نجمت عن استهداف حراقات البترول فيها في بلدتا الحمران وترحين في ريف محافظة حلب بشمال سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن أكثر من 180 شاحنة وصهريج احترقت في الحريق الهائل، وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 24 آخرون، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة “Planet Labs Inc”، والتي حللتها وكالة أسوشيتيد برس يوم الأحد، ما يبدو أنه تداعيات حريق كبير، والتي على إثرها دمرت منطقة قرب جرابلس بين صباح الجمعة والسبت.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية السابقة للموقع، على بعد حوالي 75 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب السورية، المئات من شاحنات الصهاريج المتجمعة في المنطقة، وأظهرت صورة من يوم السبت علامات احتراق في جميع أنحاء المنطقة التي كانت فيها الشاحنات ذات يوم. وأظهرت مراقبة النيران بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، والتي تراقب الومضات المرتبطة بالحرائق أوالانفجارات، الحرائق في الموقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وشهدت بلدتا الحمران وترحين في ريف محافظة حلب السورية، يوم الجمعة، تفجيرات نجمت عن استهداف حراقات البترول فيهما، وأدت إلى قتيل على الأقل وعدد من الجرحى، حسب ما ذكرت “رويترز”

وذكرت صفحات إخبارية ومواقع محلية في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا أن استهداف “ترحين” سبقه عدة انفجارات هزت منطقة الحمران قرب مدينة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وتحدثت مواقع محلية أن هذه التفجيرات ناجمة عن قصف بالصواريخ.

وبعد التفجيرات التي طالت الحراقات في بلدتي الحمران وترحين في ريف حلب، ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة هاوار، أن الجيش التركي قصف عددا من القرى في منطقة الشهباء في ريف المحافظة، منها منطقة سد الشهباء وقرية سموقية وجبل النايف.

المصدر: أسوشييتد بريس، وكالات

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