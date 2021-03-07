الأحد , مارس 7 2021
شابان يتبادلان القبل والأحضان

فيديو يحدث ضجة: شابان يتبادلان القبل والأحضان أمام الجميع في جدة!

‏29 دقيقة مضت اخبار ساخنة 82 زيارة

فيديو يحدث ضجة: شابان يتبادلان القبل والأحضان أمام الجميع في جدة!

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد تجمع للمثليين الجنسيين في مدينة جدة موجة غضب في الشارع السعودي وسط مطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر مجموعة من الشباب يجتمعون حول سيارة يمتطيها شابان مثليان يقبلان بعضهم البعض أمام جمع غفير من الناس الذين اكتفوا بالتصوير.

 

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وأشعل المقطع موجة من الغضب العارم في السعودية، لينتشر عبر نطاق واسع هاشتاق #تجمع_شواذ_في_جده ويتصدر ترندات تويتر في السعودية وعدة دول الخليج العربي.

وأشار عدد من المغردين الى أن الفيديو تم تصويره في منطقة تسمى “الكبري الميت” في مدينة جدة وسط غياب السلطات الأمنية هناك.

 

 

وطالب النشطاء بضرورة تحرك الجهات المختصة والقبض على كل من شارك في هذا الفعل الفاضح وإيقاع عليهم أشد العقوبات الممكنة.

حيث إن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في السعودية، وفقًا لما جاء في الدين الإسلامي من تحريم لهذه العلاقات ووفقًا للأعراف والعادات الاجتماعية، فإن الحكومة لا تعترف بأي حقوق للمثليين.

 

 

وينظر للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيًا على نطاق واسع على أنها أنشطة محرمة حسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب القانون المستمد من الشريعة الاسلامية الأشخاص الذين يمارسون الجنس المثلي (وتعتبر ممارسة الجنس المغاير بزواج أو بدون زواج غير قانونية)، كما يعاقب القانون النشاط الجنسي المثلي وشهوة الملابس المغايرة بعقوبات قد تشمل الجلد، الغرامات، والسجن.

البوابة

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وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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