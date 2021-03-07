فيديو يحدث ضجة: شابان يتبادلان القبل والأحضان أمام الجميع في جدة!

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد تجمع للمثليين الجنسيين في مدينة جدة موجة غضب في الشارع السعودي وسط مطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر مجموعة من الشباب يجتمعون حول سيارة يمتطيها شابان مثليان يقبلان بعضهم البعض أمام جمع غفير من الناس الذين اكتفوا بالتصوير.

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وأشعل المقطع موجة من الغضب العارم في السعودية، لينتشر عبر نطاق واسع هاشتاق #تجمع_شواذ_في_جده ويتصدر ترندات تويتر في السعودية وعدة دول الخليج العربي.

وأشار عدد من المغردين الى أن الفيديو تم تصويره في منطقة تسمى “الكبري الميت” في مدينة جدة وسط غياب السلطات الأمنية هناك.

يبرر البعض للشو!ذ ان لديهم خلل جيني وتلخبط هرمونات وهذه مبرارت لا أساس لها من الصحة، فلو كان الأمر كذلك لما عاقب الله #قوم_لوط

بهذا المنطق يستطيع مدمن المخدرات والمجرمين والإراهبيين أن يقولوا أن عندهم هرمونات عنف تؤثر على تصرفاتهم.

#تجمع_شواذ_في_المي#شواذ_الكبري_الميت — ©♥ (@2u3___) March 6, 2021

وطالب النشطاء بضرورة تحرك الجهات المختصة والقبض على كل من شارك في هذا الفعل الفاضح وإيقاع عليهم أشد العقوبات الممكنة.

حيث إن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في السعودية، وفقًا لما جاء في الدين الإسلامي من تحريم لهذه العلاقات ووفقًا للأعراف والعادات الاجتماعية، فإن الحكومة لا تعترف بأي حقوق للمثليين.

بيتم القبض وياخذون جزاهم بالشرع وعقابهم عند الله بالمجاهره بالمعصيه نتمنى ترجع الهيئه ويتم القبض ايضا على السبب الاكبر اصحاب الحسابات الشخصيه فالسناب والتيك توك والانستا وغيرها من الجنسين بجميع الاعماراللي محتواهم فساد في فساد حسبنا الله عليهم نطالب بقفلها #شواذ_الكبري_الميت — moon (@moo77366327) March 6, 2021

#قوم_لوط#شواذ_الكبري_الميت

لم تشارك زوجه سيدنا لوط (عليه الصلاة والسلام) قومها بالفاحشه بس هي كانت منفتحه

تتقبل اختلافهم وتقرهم عليه أوشنو كان النتيجه؟؟؟

(فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) — Hussain (@Problematic35) March 6, 2021

وينظر للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيًا على نطاق واسع على أنها أنشطة محرمة حسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب القانون المستمد من الشريعة الاسلامية الأشخاص الذين يمارسون الجنس المثلي (وتعتبر ممارسة الجنس المغاير بزواج أو بدون زواج غير قانونية)، كما يعاقب القانون النشاط الجنسي المثلي وشهوة الملابس المغايرة بعقوبات قد تشمل الجلد، الغرامات، والسجن.

البوابة

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