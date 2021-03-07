تناول عرق السوس ثلاثة أسابيع فلقي حتفه!

توفي رجل بعد تناوله عرق السوس يوميًا مدة ثلاثة أسابيع، مسلطًا بذلك الضوء على الخطر المجهول لتناول الحلويات السيئة. استعرض الأطباء في تقرير ورد في صحيفة نيو إنغلاند الطبية الطريقة التي أنهت بها الحلويات التقليدية حياة رجل في الرابعة والخمسين من عمره من ماساتشوستس.

وصل المريض إلى مستشفى ماساتشوستس العام معدوم الاستجابة إثر إصابته بسكتة قلبية في مطعم الوجبات السريعة منتصف النهار، وقد انهار بعدها مرتجفًا على الأرض وغاب عن الوعي.

أجرى له الأطباء الإنعاش القلبي والرئوي، ثم نقلوه إلى غرفة الطوارئ وهو يعاني اضطرابًا في نظم القلب وانخفاضًا في عدد النبضات وصل إلى أربعين نبضة في الدقيقة، ووضعوه على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة بالقلب.

وجد الأطباء خلال التحريات أنه يعاني نقصًا في البوتاسيوم، وبعد سؤال أهل المريض وأصدقائه عن تاريخه المرضي وجدوا أنه كان عامل بناء جيد الصحة، ولم يواجه سابقًا آلامًا صدريةً أو ضيقًا في التنفس، أو أي أعراض أخرى لفشل القلب أو اضطراب نظمه، ولم تظهر عليه أي علامة تدل على اعتلال صحته، ولم يكن أي من أصدقائه مريضًا.

لكن المريض كان يتبع نظامًا غذائيًا سيئًا، ينطوي على استهلاك علب عديدة من الحلوى يوميًا، علاوةً على ذلك وجد الأطباء أنه استبدل قبل ثلاثة أسابيع نوع الحلوى التي يتناولها؛ إذ انتقل من تناول الحلوى بنكهة عرق السوس الأحمر إلى نكهة عرق السوس الأسود، ما أوحى إلى الأطباء سبب علته، خصوصًا بعد اكتشاف انخفاض مستويات البوتاسيوم في جسده.

يحتوي عرق السوس الأسود على حمض الغلاسيريزين الذي قد يغير تراكيز البوتاسيوم، ويسبب اضطرابًا في الشوارد وزيادة تركيز الكورتيزول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونقص البوتاسيوم والقلاء الاستقلابي، واضطراب نظم القلب وقصور الكلى، وقد عانى المريض الأعراض السابقة كافةً.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إذا تناول الذين يبلغون 40 عامًا فأكثر 56 غرامًا فقط من عرق السوس الأسود يوميًا مدة أسبوعين فقد ينتهي بهم الأمر إلى الذهاب إلى المستشفى نتيجة اضطراب نظم القلب، لكن موت مريضنا كان حالةً شاذةً.

يروي المؤلفون في التقرير:«ناقشنا أهداف المعالجة مع عائلة المريض، لكنهم رفضوا معالجته بزرع الكلى، لذلك اكتفينا بإجراءات التسكين والتلطيف، حتى مات بجوار عائلته بعد 32 ساعةً من قدومه إلى المستشفى».

إذا كنت مصرًا على تناول عرق السوس -وتحمل نكهته المنفّرة الموحية بخطورته صراحةً- فاعلم أن مريضنا قد أفرط في استهلاكه، ويُستبعد أن تأكل ما يكفي لاعتلال صحتك، لكن هذا لا ينفي مخاطر تناوله.

صرح طبيب القلب في مستشفى ماساتشوستس العام نيل بوتالا لوكالة أسوشيتد برس: «حتى تناول الكميات القليلة من عرق السوس يسبب ارتفاع ضغط الدم قليلًا».

وكالات

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