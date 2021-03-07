قبل أن تركن سيارتك في الطقس البارد..إليك هذه النصيحة

قبل أن تركن سيارتك في الطقس البارد..إليك هذه النصيحة

أطلقت مجلة “أفتوفزغلياد” المتخصصة في عالم السيارات، تحذيرا من خطأ يرتكبه السائقون أثناء ركن سياراتهم.

و قد تكون نتائج ذلك الخطأ خطيرة ، في مناخ بارد تصل درجة الحرارة فيه إلى أقل من الصفر.

التحذير جاء للسائقين، من خطورة ركن سياراتهم ليلا وأثناء تغيرات الطقس، في بركة مياه.

لأنه في حالة تجمد المياه فإن مغادرة السيارة في وقت لاحق ستكون مهمة شاقة للسائق.

المجلة قالت، إذا كانت البركة عميقة، فيمكن للماء أن يصل إلى الفرامل ويمسك بالبطانة.

وهنا تبدأ العجلة التي فوق الجليد في الانزلاق وكسر الجليد، أثناء الانطلاق.

ويبقى الجانب الذي يوجد في الجليد مكانه دون حركة، ولن تغادر السيارة مكانها.

خبراء أوضحوا، أنه في هذه الحالة، وأثناء محاولة الانطلاق، يمكن أن تنكسر بطانية الفرامل.

وتلحق ضررا كبيرا بأسطوانة العجلة ما يجعل تغييرها أمرا ضروريا.

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