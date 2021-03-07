ليلى عبد اللطيف: تلقيت تهديدات من مصر ومن عائلة صدام حسين.. شاهد!

كشفت متنبئة لبنانية شهيرة عن تهديدات تلقتها من مصر ومن عائلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بعد تصريحاتها في وسائل الإعلام.

وقالت المتنبئة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، الملقبة باسم “سيدة التوقعات” أو “سيدة النبوءات” في مقابلة أجرتها ضمن برنامج “الواجهة” في الإعلامي اللبناني رودولف هلال، على قناة “إل بي سي” اللبنانية، إنها تعرضت لتهديدات من جهات عراقية ومصرية على خلفية تنبؤاتها.

وبحسب ال بي سي، أكدت المتنبئة اللبنانية أنها تلقت تهديدات من الإخوان المسلمين في مصر، بعد توقعها بأن الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، “لن يبقى على الكرسي وهناك انقلاب عليه”.

وأشارت عبد اللطيف إلى تهديد آخر تلقته من عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على خلفية توقعاتها برحيله في مقابلة سابقة لها على شبكة عالمية.

وقالت عبد اللطيف، في الفيديو المنشور على قناة “إل بي سي” في “تويتر” إنها تلقت من عائلة صدام حسين تهديدات بعد قولها إنها “ترى ضربة على العراق وأنها لا ترى الرئيس صدام حسين في بلده”.

ما هو التهديد الذي تعرّضت له ليلى عبد اللطيف ومن هي الجهة المهدّدة؟ وما هو السرّ الذي كشفته في #المواجهة ؟ إليكم جوابها الذي لم يُعرض خلال الحلقة

لمشاهدة اعادة الحلقة، اضغطوا على الرابط التالي:https://t.co/npOGXt0mAb#LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos pic.twitter.com/jWD40xbiRC — LBCI TV (@LBCILebanon) March 6, 2021

ويظهر في الفيديو عبد اللطيف وهي تكشف عن تفاصيل التهديدات التي تلقتها، حيث تقول باللهجة العامية اللبنانية: “اتصلت بي جارتي من أمريكا وقالت لي حول أخبار في الإنترنت.. فتحت الإنترنت وجدت تهديد مباشر من الإخوان في مصر، قالوا ليلى عبد اللطيف (مهضومة) قالت أن مرسي على الكرسي وعادت وقالت مرسي ليس على الكرسي.. سنطالها أينما كانت.. التهديد الثاني عندما ظهرت عبر السي إن إن قبل سنتين، أحد أفراد عائلته اتصل بي وقالوا لي سنطالك أينما كنت”.

ونوهت عبد اللطيف إلى أنها واجهت معاناة كبيرة لوحدها، بسبب عملها، وأنها لن تكشفها خوفا على حياة أطفالها ومشاعرهم.

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