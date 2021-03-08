«فيسبوك» تخضع للتحقيق.. والسبب؟!

أعلنت تقارير أن شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي تخضع للتحقيق، بشأن إمكانية وجود عنصرية “منهجية” في التعيينات والترقيات الوظيفية داخل أروقتها.

وكالة “رويترز”، أكدت أن اللجنة الأمريكية لفرص العمل المتكافئة (EEOC) شرعت في التحقيق مع “فيسبوك” حول تلك الاتهامات، وذلك بعد أن تقدم مدير برامج داخل الشركة، أوسكار فينيزي، و4 مرشحين الشبكة الاجتماعية بالتمييز ضد المتقدمين والموظفين السود، من خلال تقييماتها الذاتية ودفعها بالقوالب النمطية العنصرية.

ومن السياسات المتنازع عليها في الشكوى المقدمة هي “المكافآت” المتعلقة بالتوظيف، إذ تمنح “فيسبوك” ما يصل إلى 5000 دولار كمكافآت إذا تم توظيف أحد المرشحين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نظام التوظيف داخل “فيسبوك” للهجوم.