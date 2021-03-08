اعتصام المئات من سائقي السيارات الأردنية في العاصمة عمان للمطالبة بفتح معبر جابر مع سوريا.

اعتصم اليوم الأحد 7 أذار / مارس المئات من سائقي السيارات الأردنية في العاصمة عمان للمطالبة بفتح معبر جابر مع سوريا.

قال موقع الرمثا نت الأردني أن اعتصاماً لأصحاب وسائقي السفريات الخارجية احتجاجا على استمرار إغلاق حدود جابر مع سوريا منذ سنة من قبل الحكومة الأردنية مطالبين بفتح الحدود.

وقال الموقع أن السائقين أكدوا أنهم يعانون الفقر وكثرة الديون مطالبين بإنصافهم والسماح لهم بالعمل والعودة للنقل ما بين سوريا والأردن سواء كبضائع أو أفراد.

والجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية قد أغلقت معبر جابر _ نصيب مع سوريا منذ أكثر من عام.

وكالات