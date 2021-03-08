رسائل توعوية صحية ضمن ربطات الخبز

بدأت جميع المخابز بالمحافظات بوضع رسائل توعوية صحية ضمن ربطات الخبز تتضمن معلومات عن أهمية التلقيح الوطني ضد مرض شلل الأطفال دون سن خمس سنوات، كما تتضمن الرسائل التوعوية الصحية ضمن ربطات الخبز والتي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعطاء اللقاح عن طريق الفم بغض النظر عن الجرعات التلقيحية السابقة في المراكز الصحية والفرق الجوالة.

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح آمن ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

مشيرة إلى ضرورة استجابة الأسر لتلقيح أبنائهم في المراكز الصحية المعتمدة.

الوطن