الإثنين , مارس 8 2021

رسائل توعوية صحية ضمن ربطات الخبز

‏3 ساعات مضت اخبار سريعة 133 زيارة

رسائل توعوية صحية ضمن ربطات الخبز

بدأت جميع المخابز بالمحافظات بوضع رسائل توعوية صحية ضمن ربطات الخبز تتضمن معلومات عن أهمية التلقيح الوطني ضد مرض شلل الأطفال دون سن خمس سنوات، كما تتضمن الرسائل التوعوية الصحية ضمن ربطات الخبز والتي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعطاء اللقاح عن طريق الفم بغض النظر عن الجرعات التلقيحية السابقة في المراكز الصحية والفرق الجوالة.
وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح آمن ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.
مشيرة إلى ضرورة استجابة الأسر لتلقيح أبنائهم في المراكز الصحية المعتمدة.
الوطن

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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