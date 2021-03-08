الأوقاف تطلق “سوق رمضان الخيري”.. المشاركة مجانية بشرط البيع بسعر التكلفة

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة لشهر رمضان المبارك تحت اسم (سوق رمضان الخيري)، داعية أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية للمشاركة.

حيث دعت الوزارة الفعاليات الصناعية والتجارية للتسجيل في “سوق رمضـان الخيري” علماً بأن المشاركة مجانية مع تعهد المشاركين بالبيع بسعر الكلفة أو أقل لتخفيف الأعباء على المواطنين.

حيث ستقدم الوزارة المكان وكافة تجهيزات الأجنحة للشركات المشاركة والبنية التحتية لهذا السوق مجاناً بينما سيقدم التاجر والصناعي المشارك فقط بضائعه للبيع بسعر التكلفة وبدون أية هوامش ربح.

وسيتم افتتاح سوق رمضان الخيري في مدينة المعارض القديمة بدمشق، طيلة أيام شهر رمضـان وعيد الفطر.

وسبق وأوضح وزير الأوقاف د.عبد الستار السيد أن “سوق رمضـان الخيري” سيكون على أرض مدينة المعرض القديمة بدمشق وسيضم أيضاً مساحة مخصصة لألعاب الأطفال وسوق للمأكولات الشعبية وسوق للخضار ومسرح مخصص للأناشيد والابتهالات الرمضانية.

أثر برس