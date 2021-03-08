وفاة الدكتور حسان عباس بعد صراع مع المرض

توفي الدكتور والمترجم حسان عباس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 66 عاماً.

وعن مسيرة حياته، ولد حسان في مصياف في ريف حماه عام 1955، حصل عام 1992 على شهادة الدكتوراة في النقد الأدبي من جامعة “السوربون” في فرنسا.

وعاد إلى سوريا أستاذاً في “المعهد الفرنسي للشرق الأدنى” وأطلق في المعهد نشاطاً ثقافياً دورياً تحت اسم منتدى الجمعة الثقافي، واستمر النشاط عام حتى 2006، قدم خلالها ما يزيد عن 400 فعالية.

ودرّس “عباس” عشر سنوات في “المعهد العالي للفنون المسرحية” في دمشق، ودُعي محاضراً في عدد من الجامعات والمعاهد العربية والأوروبية.

وأدار “عباس” ناديين للسينما، وساهم في تأسيس وإدارة عدد من الجمعيات المدنية العاملة في مجالات الثقافة والمواطنة وحقوق الإنسان، وهو رئيس ما يعرف “بالرابطة السورية للمواطنة”.

الجدير بالذكر أن الراحل كان حاز عام 2001 على وسام “السعفة الأكاديمية برتبة فارس” من فرنسا.

تلفزيون الخبر

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