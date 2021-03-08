وفد رجال أعمال عراقي كبير إلى معرض حلب الدولي

أعلن مدير عام شركة نظام للمعارض والمؤتمرات علي نظام عن زيارة وفد تجاري عراقي مؤلف من 40 رجل أعمال إلى معرض حلب الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 7شهر نيسان المقبل.

و اوضح نطام في تصريح خاص ل “أخبار الصناعة السورية” أن الوفد سيكون برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري وعضوية رؤساء عدد من غرف التجارة العراقية وعدد كبير من رجال الأعمال العراقيين المهتمين بالتبادل والتعاون التجاري بين سورية والعراق.

وبين نظام أن هذا الوفد الزائر يهدف من زيارته للمعرض عقد الصفقات والاتفاقات مع المشاركين من الشركات السورية في معرض حلب الدولي مما يشكل فرصة مهمة للصناعيين التجار ورجال الأعمال السوريين المشاركين لعقد الصفقات وتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق العراقية وغيرها من الأسواق إضافة إلى إقامة شراكات وعقد صفقات تجارية و استثمارية بين الجانبين لافتا إلى أنه سيكون للوفد خلال زيارته لقاءات مع نظرائه من الغرف ورجال الأعمال السوريين.

وسائل إعلام محلية

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