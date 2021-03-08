اختبار في الحب : أي نوع من الأشخاص يناسبك أكثر ؟

موضوع الحب هو لغز بالنسبة لنا كلنا. وخصوصاً عندما ندخل مرحلة المراهقة، عندها نشعر للمرة الأولى بالحاجة للبحث عن شخص نريد أن نتشارك معه اللحظات الجيدة واللحظات السيئة.

هكذا ندخل، شيئاً فشيئاً، عالم الحب الرومانسي ونعيش تجارب ممتعة ومؤلمة في آنٍ معاً، سوف تساعدنا في المستقبل على خلق علاقة حب أكثر استقراراً وثباتاً.

إنه مجال شاسع نستكشفه وهو مليء بألغاز غير مفهومة.قبل أن نقدم لكم اختباراً، وخصوصاً الاختبارات التي تشبه هذا، نجربه عادةً بأنفسنا، فقط لكي نرى إلى اي درجة هو دقيق.

وأيضاً لأننا مهتمون بمعرفة أي نوع من الأشخاص نحن أنفسنا. إذا كان هذا يطمئنكم، فالبعض منا جرّب هذه الاختبارات وهي صحيحة لدرجة مدهشة.

لذلك يسعدنا أن نجعلكم تجربوها أيضاً ! الاختبار التالي يتعلق بطريقة العثور على الشخص المثالي بالنسبة لنا. هل مؤشرات العثور على الشخص الجيد موجودة في شخصيتنا ؟

إذا تأكد أن الحال هكذا، يمكنكم أن تكتشفوها بفضل اختبارنا هذا.انظروا بانتباه إلى الصورة التالية. الزوجان اللذان ترونهما أولاً يمكن ان يكشفا شيئاً عن الشخص الذي تبحثون عنه !

العاشقان في السماء

الصورة الاولى لسماء خلابة يزينها عاشقان ينظران إلى بعضيهما بحب ويتحضران ربما للعناق.تضيء وجهيهما الشمس الغاربة باللونين البرتقالي والأصفر، وهذا ما يجعل المشهد أكثر رومانسية وحسية. إنه أيضاً أحد المشاهد التي تعطي الانطباع أن هذا سوف ينمحي في بضع لحظات.إذا لاحظت هذه السماء الخلابة أولاً، من المحتمل أنك ستقع في حب شخص أكبر منك. أنت بحاجة لشخص ناضج لأنك جربت مغازلة الشباب المتقلبة ولم يعد يهمك هذا، أو أنك بكل بساطة شخص لديك توجه نحو علاقة تتضمن إخلاصاً كبيراً تجاه الآخر. لكي تشعر بالسعادة، أنت بحاجة لشخص هو أيضاً ناضج ومستقر. ستجد إذن ربما هذه المميزات عند شخص أكبر سناً منك بقليل.

العاشقان في الأمواج

مشهد العاشقين في الأمواج هو الأكثر جرأة وغنى بالشغف والحب بالنسبة لكل تفاصيل الصورة الأخرى. نستطيع أن نرى أن زبد الأمواج يشكّل صورة رجل وامرأة متلاحمين في عناق عاطفي مصحوب بقبلة شغوفة. نحن لن ندخل في التفاصيل المتعلقة بالمشهد، لكننا متأكدون أن طبيعة أفكاركم ستكون فرحة جداً إذا توجهت نظرتكم، بشكل لاواعٍ، نحو هذا المشهد مباشرة. والحقيقة أنه يوحي تقريباً بكل المعلومات الإيجابية لكم ولحياتكم العاطفية.أنت تتوافق بكل بساطة مع كل الناس، بدون أفضليات لها علاقة بالعمر أو بالخبرة السابقة. أنت شخص منفتح ليس لديك أي صعوبة في التواصل وحبك ينتظرك عند زاوية الطريق. أنت منفتح على إمكانية أن تقابل شخصاً وتصبح الأمور رائعة في جلسة حوار بسيطة. هذا يجعل منك شخصاً يميل أكثر لتحدي الصعوبات فيما يتعلق بالحب لأن قلبك على يدك. لقد تحطم قلبك ربما في عدة مناسبات، ولكنك تجاوزت الأمر في كل مرة بدون شك.

العاشقان على الشاطئ

قد تكون لاحظت فوراً العاشقين اللذين يمسكان بأيدي بعضيهما ويتجهان نحو ماء البحر. إنه عنصر صغير نسبياً في الصورة، ولكن على كل الأحوال من الممكن أن يكون نظرك انجذب له قبل حتى أن ترى التفاصيل الأخرى الموجودة في المنظر. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك ؟ سنشرح لك فيما يلي.مع أن العاشقين على الشاطئ يبدوان في البداية مختلفين جداً الواحد عن الآخر، فإن وضعك العاطفي هو العكس تماماً. هذا ليس سيئاً كما تعتقد. أفضل شيء تفعله هو أن تعثر على شخص مشابه جداً لك يشارك معك حياتك. من الأفضل أن تتشارك معه نفس الاهتمامات ونفس وجهة النظر حول أهم الأسئلة في الحياة. من البديهي أنه من المستحيل تقريباً العثور على شخص آراؤه مطابقة بالضبط وخصوصاً في الحب. ولكن في حالتك، من الأفضل أن تكون مع شخص شديد الشبه بك لكي تنمو علاقتكما وتتطور.

الدلفينان

كلما نظرنا إلى الصورة أكثر، كلما رغبنا أكثر في الذهاب إلى الشاطئ. إذا رأى البعض منكم الدلفينين فوق الأمواج، فهذا يعني ان نظركم جيد جداً ! ربما كان هذا هو العنصر الأول الذي لاحظته على الصورة لأنه يعني شيئاً ما، إذن ما الذي يعنيه بالنسبة لك ؟لاوعيك يقول لك إنك بحاجة إلى شخص لديه قلب أكثر شباباً منك. أنت بحاجة لشخص غني بالمخيلة والحرية والشغف كي يلهمك الحب. هذه المميزات يمكن أن نعزوها غالباً لأشخاص أكثر شباباً، حتى لو كان الأمر لا يتعلق بالعمر بالضرورة. إنه شخص يوقظك كي تحيا وتحب. مع هذا، لا تنس أنك تستطيع أن تتكيف مع كل الأشخاص الذين تريدهم.

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