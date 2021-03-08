انفجار تلفاز يتسبب بحريق منزل في حمص

بيّن قائد فوج اطفاء حمص العميد حسن عمار “للوطن” أن عناصر فوج الاطفاء أخمدوا منذ قليل حريقاً اندلع في أحد المنازل السكنية في حي المساكن الشبابية، و اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

و أوضح عمار أن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة حول حريق ا استدعى توجه عناصر الفوج إلى المكان على الفور و تم العمل على السيطرة على الحريق منع امتداده و اخماده بشكل كامل و القيام بعملية التبريد له.

و عزى العميد عمار سبب الحريق نتيجة لماس كهربائي أدى إلى انفجار التلفاز الموجود في غرفة الجلوس بالمنزل مما أسفر عن اشتعال النيران و احتراق الغرفة.

الوطن أون لاين

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