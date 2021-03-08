توقيف شخصين في اللاذقية يتاجران بمادة الخبز بطريقة غير قانونية

تمكن قسم شرطة الرمل الجنوبي من توقيف شخص يدعى ( ع . ج )، وذلك أثناء قيامه ببيع مادة الخبز المدعوم بطريقة غير قانونية في محل عائد لشقيقه في حي ( السكنتوري) بسعر ثلاثة آلاف ليرة سورية للربطة الواحدة، وحجز سيارة نوع هونداي، ومصادرة كمية /250/ ربطة من المحل المذكور، وبالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية اعترف بإقدامه على بيع مادة الخبر يومياً بطريقة غير قانونية وبدون بطاقات وبأسعار زائدة، وأنه يحصل عليه من موظف بالفرن يدعى ( س . أ ) والذي أُلقي القبض عليه أيضاً، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على المتاجرة بمادة الخبز وبيعها للمقبوض عليه بسعر /200/ ل.س لكل ربطة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .

وزارة الداخلية

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