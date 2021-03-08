هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟

اكثر الابراج خجلاً هي تلك التي يتسم مواليدها باللطف عادة وبالود لكن ايضاً بعدم القدرة على مواجهة الآخرين بقوة. ولهذا لا تسلط عليهم الاضواء في احيان كثيرة وكثيراً ما يبقون في الظل ويلتزمون الصمت. ومن ابرز هؤلاء 5 هم مواليد العذراء والسرطان والعقرب والحوت والجدي.

ولا يعني الخجل دائماً احمرار الوجنتين والتلعثم في الكلام بل قد يرتبط ايضاً بالصمت والتفكير قبل الكلام والاستماع الى الآخرين وعدم اخذ المبادرات او اثبات الحضور في المواقف المختلفة.

العذراء

يعتبر العذراء من اكثر الابراج خجلاً. فمولوده لا يتكلم كثيراً لأنه يفضل التفكير اولاً. كما انه ينتبه جيداً للكلمات التي يتفوه بها ويختارها بدقة ويفضل ان يعرف تماماً ما يقوله وهدفه ومعناه قبل ان يستخدمه من اجل التواصل مع الآخرين. كذلك يهتم هذا المولود كثيراً بمدى تأثير ما يفكر به على الآخرين وقدرته على اقناعهم ودفعهم الى العدول عن الاخطاء التي يرتكبونها ومراجعتها. وهو يفضل احياناً البقاء في الظل خوفاً من ازعاج هؤلاء او ترك أثر سلبي لديهم او عدم القدرة على تغيير مساراتهم الخاطئة.

السرطان

يبدو مولود السرطان عادة خجولاً لأنه مستمع جيد ويهتم كثيراً بما يقوله الآخرون ويفعلونه ويحب تقاسم وجهات النظر معهم. كما انه لا يبحث غالباً عن فرصة للكلام ولا يستعجل الامور ولا يحب ان يقاطع اي متحدث من اجل الاجابة او التفاعل. وعادة ما يبقى مولود السرطان صامتاً وسط المجموعة لأنه يحب ايضاً ان يراقب ما يحدث في محيطه. وهو يميل في موازاة ذلك الى الوحدة والى اعادة التفكير في كل ما يدور حوله بين الحين والآخر. فهذا يساعده على مراجعة افكاره وتصرفاته وتصحيح الاخطاء التي يرتكبها من اجل عدم تكرارها.

الحوت

من ابرز ما يميز شخصية مولود الحوت انه من اكثر الابراج خجلاً لأنه حساس ولا يتمكن في معظم الاحيان من التعبير عن مشاعره وعواطفه. كما انه لا يشعر بالارتياح وسط الحشود وفي الاماكن المزدحمة وخصوصاً في حال وجود اشخاص غرباء اي لا يعرفهم من قبل. فهو يشعر في هذه الحالة بالارتباك ولا يحسن التصرف في المواقف الحرجة.

الجدي

لا يتسم مولود الجدي بالخجل الا في مواقف محددة. فهم يتحملون المسؤولية جيداً ويظهرون حضوراً مميزاً في الاوقات التي تتطلب اداء بعض المهمات التنظيمية. وفي هذه الحالة يمكنهم اظهار مواهبهم والتحكم بانفعالاتهم. لكنهم في المقابل يظهرون الكثير من الخجل في الحياة اليومية وخصوصاً اذا اثنى احدهم على صفاتهم المميزة. ومن المكن ان يشعروا بالاحراج اذا لم يجدوا دوراً يقومون به في موقف ما.

العقرب

العقرب هو من اكثر الابراج خجلاً ايضاً. فهو لا يتمتع بالقدرة على التحكم بمشاعره. ولهذا يمكن ان تسيطر عليه في المواقف الحرجة او المربكة. ومن الممكن ان يأخذ القرارات والخطوات على اساسها. كما انه قد لا يجد عادة مخرجاً سهلاً من المآزق ولا حلولاً للمشاكل التي يواجهها. ولهذا لا يثبت حضوره في الاوقات الصعبة ولا يقدم اقتراحاته ولا يجرؤ على القيام بالمبادرات الفعالة. وفي معظم الحالات يلتزم الصمت في بعض الجلسات التي تجمع عدداً لا بأس به من الاشخاص. الا أن هذا لا يعني انه لا يثبت قدراته ولا يخرج من دائرة خجله في بعض المواقف. ولهذا يعتبر من بين اكثر الابراج خجلاً لكن ليس في كل الاوقات.

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