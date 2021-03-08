انتعاش الذهب من جديد

انتعشت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أقل مستوى في 9 أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو/حزيران عند 1686.40 دولار يوم الجمعة. وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1700.90 دولار.

وقال ستيفن إينس، استراتيجي الأسواق لدى أكسي للخدمات المالية: “من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلاً الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حالياً.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون ذروة ما يزيد على عام التي سجلها يوم الجمعة مما يخفض تكلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. ولقي المعدن النفيس دعماً من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 2.3%، ليستمر الذهب في الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي ويصل لأقل سعر خلال 9 أشهر ماضية. وزادت الفضة 0.9% إلى 25.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2% إلى 1132.12 دولار للأوقية.

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