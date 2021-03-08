المركزي يوافق على استبدال أوراق نقدية مشوهة تفوق الـ18 مليون ليرة

وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على استبدال أوراق نقدية مشوهة وتالفة بناء على الطلبات المقدمة من مالكيها وتسديد ما يزيد على 18 مليون ليرة سورية مقابلها.

ووفقاً للقرار الصادر من المصرف الاحد 7-3-2021، فإن تلف الأوراق النقدية تم جراء عدة أسباب أدت لاهترائها منها “الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين” حيث قدرت المبالغ المصرح بها من مالكي الأوراق النقدية التالفة بنحو 54 مليون ليرة في حين تجاوزت المبالغ المقترح تسديدها من لجنة المركزي الـ 18 مليون ليرة سورية.

وقدم مالكو الأوراق النقدية المذكورة أعلاه طلبات الاستبدال بين الـ 22 من تشرين الثاني العام الماضي ونهاية شباط الفائت للإدارة العامة والفروع في دمشق وحمص واللاذقية وحلب وحماة والسويداء.

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المصدر: الاخبارية