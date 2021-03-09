رئيس “غوغل” السابق: الصين متقدمة عن أميركا بـ10 أضعاف في تقنيات الجيل الخامس
أعلن الرئيس السابق لشركة “#غوغل”، إريك شميدت، بأن الصين تتقدم على #الولايات_المتحدة بنحو 10 أضعاف، في ما يتعلق بتطوير تقنيات الجيل الخامس.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي أن أن”، قال شميدت “قدرت أن الصين تتفوق علينا بعشرة أضعاف في ما يتعلق بشبكات الجيل الخامس”.
وأضاف “هذه حالة طوارئ وطنية.. قد نكون خسرنا هذه المرة بالفعل، ما يعكس خطورة الوضع”.
وتابع “يجب على الولايات المتحدة الحصول على عرض النطاق المناسب والتمويل الكافي لبنائه”.
وشدد شميدت كذلك على ضرورة الاستثمار في أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فقدت الصدارة في هذا المجال قبل 20 عاما لصالح شرق آسيا، ولا سيما تايوان.
وكالات