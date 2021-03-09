رئيس “غوغل” السابق: الصين متقدمة عن أميركا بـ10 أضعاف في تقنيات الجيل الخامس

أعلن الرئيس السابق لشركة “#غوغل”، إريك شميدت، بأن الصين تتقدم على ‏#الولايات_المتحدة بنحو 10 أضعاف، في ما يتعلق بتطوير تقنيات الجيل الخامس.‏

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي أن أن”، قال شميدت “قدرت أن الصين تتفوق ‏علينا بعشرة أضعاف في ما يتعلق بشبكات الجيل الخامس”.‏

وأضاف “هذه حالة طوارئ وطنية.. قد نكون خسرنا هذه المرة بالفعل، ما يعكس ‏خطورة الوضع”.‏

وتابع “يجب على الولايات المتحدة الحصول على عرض النطاق المناسب والتمويل ‏الكافي لبنائه”.‏

وشدد شميدت كذلك على ضرورة الاستثمار في أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن ‏الولايات المتحدة فقدت الصدارة في هذا المجال قبل 20 عاما لصالح شرق آسيا، ‏ولا سيما تايوان.‏

وكالات