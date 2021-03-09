وزارة الصحة تغلق مشفى السلام الخاص بالسويداء بالشمع الأحمر.. والسبب؟

بعد نزاع و خصام بين مالكي مشفى السلام الخاص في السويداء حول ملكية المشفى ‏و الذي أدى إلى عدم الاتفاق على تعيين مدير فني من قبل أحد المالكين جاء قرار ‏وزارة الصحة بإغلاق المشفى المذكور.‏

وتضمن القرار رقم 347 والذي حصلت “الوطن” على نسخة منه أنه وبناء على ‏أحكام المرسوم التشريعي رقم 968 وتعديلاته المتضمن نظام المشافي الخاصة و ‏على كتاب مديرية الشؤون القانونية تاريخ 17/1/2021 وعلى مقترح معاون وزير ‏الصحة المؤرخ بتاريخ 13/1/2021 فإنه تقرر إغلاق مشفى السلام الخاص وختمه ‏بالشمع الأحمر لعدم وجود مدير فني وفقا لما نصه القرار التنظيمي رقم 40 لعام ‏‏2008 و عدم قبول أي طي للقرار حتى تسوية وضع المشفى وفقا للأنظمة النافذة.‏

هذا وكانت “الوطن” قد تلقت العديد من الشكاوى حول تدني مستوى الخدمات ‏الطبية المقدمة في المشفى خلال الأشهر الأخيرة الماضية ،التي أعادها مدير دائرة ‏المشافي الخاصة في مديرية صحة السويداء الدكتور طارق الجمال إلى افتقاد ‏المشفى لمدير فني وهو ما أدى إلى تدهور الخدمات في المشفى، مؤكدا أنه وفي ‏آخر جولة للدائرة على المشفى تم رصد إهمال في جميع النواحي الطبية، مشيرا ‏إلى أن عدم وجود مدير فني فإن المشفى يعتبر قيد الترخيص و قرار إغلاقه ‏قانوني.‏

بدوره أكد أحد المالكين لـ”الوطن” قبوله تعيين وزارة الصحة مديرا فنيا بناء على ‏اقتراح مدير صحة السويداء و ذلك للحفاظ على العاملين في المشفى من أطباء و ‏كادر تمريضي و موظفين و منع انقطاع مورد رزقهم في هذه الظروف الاقتصادية ‏الصعبة.‏

السويداء – عبير صيموعة ‏