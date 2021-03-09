سوريا.. متى يُعلن عن الانتخابات الرئاسيّة؟

يحمل عام 2021 الحالي حدث سياسي مهم في سوريا، وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، ويستفسر السوريون عن موعد الدعوة لهذه لانتخابات.

وفقاً للدستور السوري 2012 وتحديداً المادة 85 منهُ، فإنه يتعيّن على رئيس مجلس الشعب الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي بشار حافظ الأسد في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.

وإذا عملنا بحسب المادة 55 من الدستور بأنّهُ تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانقضاء 7 سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وتبعاً لأداء القسم في الانتخابات الرئاسيّة في يوم 16-7-2014 فإن الولاية الدستوريّة تنتهي في 16-7-2021، وبالتالي فإن الدعوة للانتخابات ستكون حكماً بين تاريخَي 16 نيسان و16 أيار من 2021 بحسب ما يقرر رئيس مجلس الشعب.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، خلال اجتماع مع وفد رفيع للحكومة الروسية في دمشق شهر أيلول 2020، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في سوريا عام 2021 بالتوافق مع الدستور الحالي، متعهداً أن تتم بشكل حر ونزيه، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات بمشاركة الرئيس الحالي بشار الأسد.

وهذا الاستحقاق الرئاسي سيكون الثاني بعد انتخابات 2014 منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كما أن الانتخابات الرئاسية في سوريا التي ستجري في عام 2021 هي الانتخابات الثانية بعد تبني دستور 2012.

أثر برس