القبض على امرأتين قامتا بسرقة مصاغ ذهبي من منزل أحد الأشخاص في حلب

القبض على امرأتين قامتا بسرقة مصاغ ذهبي من منزل أحد الأشخاص في حلب

ادعى أحد الأشخاص إلى قسم شرطة الشيخ مقصود بحلب بإقدام امرأتين على سرقة ( 132 ) غرام ذهب من منزله الكائن في حي شارع النيل بحلب أثناء قيامهما بتنظيف المنزل .

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن القسم المذكور من استدراج الامرأتين والقبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفتا بسرقة المصاغ الذهبي المذكور وبيع جزء منه وقبض ثمنه بالدولار الأمريكي والليرة السورية واستبدال الباقي بمصاغ ذهبي آخر .

تم استرداد المصاغ الذهبي كاملاً ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً .