هذه الأبراج هي الأكثر بخلاً.. هل انت منها ؟!

البخل من العاهات المعيبة عند الإنسان، والبخل عند الرجل هو أكثر منه عند المرأة، وذلك لأنّ الرجل مطلوب منه اجتماعيًا الإنفاق على العائلة، أمّا المرأة فبطبيعتها الجسَدية معطاءة وعاطفية، ودورُها يقتضي ذلك، والواقع يقول إنّ عواقب البخل وخيمة جدًا وتؤدّي الى تفكّك العائلة ونُفور الزوج أو الزوجة، وهناك خط رفيع يفصل بين الحرص والبخل.

تعرفي إلى الأبراج الأكثر بخلاً

برج الثور

يعتبر الثور من اكثر الابراج بخلًا، ومن ابرز صفاته الميل الى التفكير المادي بعيدًا عن المشاعر الانسانية، ولهذا يسعى دائمًا الى الشعور بالأمان على هذا الصعيد من خلال جمع المال او المقتنيات وغالبًا عن طريق عدم التبادل مع الآخرين، وهو في المقابل يحرص على الاستمتاع ببعض جوانب الحياة لكن من دون ان ينفق الكثير من المال، ويستغل فرص الدعوات التي يتلقاها بين الحين والآخر، وفي المقابل فإنه لا يدعو المقربين والاصدقاء إلى منزله او أي مكان آخر يمتكله الا نادرًا منعًا لتحمله اي عبء مادي.

برج الجوزاء

ليس الجوزاء من اكثر الابراج بخلًا فهو ينفق المال في حال توفره لديه، لكنه قد يمنع نفسه من ذلك اذا لاحظ أنه تخطى الحدود، ولهذا من النادر أن يعاني من الأزمات المالية الحادة، كما أنه لا يدفع في المقابل المبلغ الذي يطلب منه من اجل شراء سلعة ما، بل انه يناور ويفاوض من اجل الحصول على افضل الاسعار، كذلك يحرص غالبًا على اتباع آخر تطورات التنزيلات التي يتم اعلانها في الاسواق ويفضل ان يشتري المنتجات بأسعار اقل من اسعارها المطروحة، ولهذا يعتقد بعض الاشخاص أنه من اكثر الابراج بخلًا وهو اعتقاد خاطئ تمامًا..

برج العذراء

لا يعتبر مولود العذراء بخيلًا بالمعنى الفعلي للكلمة، بل انه شخص مقتصد اي انه يدرس نفقاته جيدًا قبل ان يقوم بصرف المال لأي سبب، ولكنه لا يرفض شراء كل ما هو ضروري او القيام ببعض النشاطات التي يمكن ان تساعده وافراد اسرته والمقربين منه كما الاصدقاء على الشعور ببعض الارتياح، وهو يضع خطة لذلك ويقارن بين الامكانيات المادية المتوفرة وبين المشاريع التي يمكن تنفيذها بالاعتماد عليها، وهكذا يرفض المبالغة في التخطيط للإجازات او القيام بجولات تسوق او الحرص على امتلاك الكثير من الاشياء.

برج الجدي

يتمتّع مولود الجدي بالكثير من الطموح ويسعى الى تحقيق اهدافه واحلامه مهما كان الثمن الذي يتعين عليه دفعه في المقابل، وهذا ما يجعله يركز غالبًا على نفسه وينسى القيام بالمبادرات تجاه الآخرين، كما انه دقيق ويقوم بحساب نفقاته باهتمام ويرفض الانفاق من اجل مشاريع وخطط ونشاطات يرى انه يمكنه الاستغناء عنها، ولهذا لا يمكن الاعتماد عليه للتخطيط لقضاء اجازة او اوقات ممتعة، فهو لا يضع هذا الأمر على سلم اولوياته، كما انه يعيش حالة من القلق الدائم على المستوى المادي ويخشى فقدان حالة الاستقرار التي يعيشها، ولهذا يشكل خط دفاع دائم في مواجهة اي حاجة الى الانفاق ويجد دائمًا الحجة التي تمنعه من ذلك، وهكذا يصعب العيش الى جانبه او تكوين علاقة صداقة معه، فهو يعتمد في الكثير من الأحيان على الاشخاص الآخرين من اجل الحصول على اي امر بطريقة مجانية.

المصدر: الجميلة

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