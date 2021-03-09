حرفيو حلب يطالبون بتعديل المرسوم رقم 11 لعام 2015

طالب حرفيو الصاغة في حلب بضرورة تعديل المرسوم رقم /11/ لعام 2015، بحيث يكون استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي بقيمة 15% من قيمة الأجور من محلات الصياغة بموجب فواتير نظامية ممهورة أو صادرة عن مديريات المالية بدلاً من أن تتم جبايتها عن طريق الجمعية، وأن توضع عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين أو المتهربين من دفع الضرائب.

وخلال مؤتمرهم السنوي طالب الصاغة برفع قيمة إيصال سمة العيار من 1500 ليرة إلى 5 آلاف ليرة ورفع قيمة الاشتراك السنوي من 12 ألف ليرة إلى 24 ألف ليرة ورفع قيمة رسم الانتساب للجمعية من 25 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة وبالسماح بتصدير الذهب المشغول واستيراد الذهب الخام.

بدوره رئيس اتحاد الحرفيين بحلب بكور فرح أشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة قضايا حرفيي الصياغة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم، مؤكداً على أهمية عملهم كرافد اقتصادي هام لتجاوز آثار الحصار الاقتصادي.

الثورة

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