أزمة بنزين في طرطوس بسبب تخفيض 7 طلبات يومياً
تعيش طرطوس بمدنها وريفها أزمة بنزين كبيرة منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن ما أدى إلى حصول ازدحام على محطات الوقود وانتظار السيارات بطوابير طويلة ولعدة ساعات تصل أحياناً لعشر ساعات وفق ما أكده الكثير من السائقين وأصحاب السيارات السياحية .
ومن خلال جولة قامت بها “الوطن أون لاين” أمس واليوم على العديد من محطات المدينة ومحيطها تبين أن الأزمة عادت إلى ما كانت عليه في أيلول الماضي من حيث الازدحام والانتظار والطوابير وتمنى الكثير ممن التقيناهم في طوابير الانتظار أن تكون مدة الأزمة هذه المرة قليلة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن.
مصدر موثوق في فرع محروقات طرطوس أوضح لـ”الوطن أون لاين” أن سبب الأزمة الحالية يعود لتخفيض طلبات المحافظة اليومية من البنزين من 23 طلباً (صهريجاً) إلى 16 طلباً مضيفاً إن المعلومات المتعلقة بالتوريدات الخارجية من النفط الخام وإنتاج المصافي ليست بحوزتهم إنما في العاصمة ،متمنياً ألا تنخفض الطلبات أكثر وألا تطول مدة الأزمة.
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