أزمة بنزين في طرطوس بسبب تخفيض 7 طلبات يومياً

تعيش طرطوس بمدنها وريفها أزمة بنزين كبيرة منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن ‏ما أدى إلى حصول ازدحام على محطات الوقود وانتظار السيارات بطوابير طويلة ‏ولعدة ساعات تصل أحياناً لعشر ساعات وفق ما أكده الكثير من السائقين وأصحاب ‏السيارات السياحية‎ .‎

ومن خلال جولة قامت بها “الوطن أون لاين” أمس واليوم على العديد من محطات ‏المدينة ومحيطها تبين أن الأزمة عادت إلى ما كانت عليه في أيلول الماضي من ‏حيث الازدحام والانتظار والطوابير وتمنى الكثير ممن التقيناهم في طوابير ‏الانتظار أن تكون مدة الأزمة هذه المرة قليلة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع ‏ما يمكن‎. ‎

مصدر موثوق في فرع محروقات طرطوس أوضح لـ”الوطن أون لاين” أن سبب الأزمة ‏الحالية يعود لتخفيض طلبات المحافظة اليومية من البنزين من 23 طلباً ‏‏(صهريجاً) إلى 16 طلباً مضيفاً إن المعلومات المتعلقة بالتوريدات الخارجية من ‏النفط الخام وإنتاج المصافي ليست بحوزتهم إنما في العاصمة ،متمنياً ألا تنخفض ‏الطلبات أكثر وألا تطول مدة الأزمة‎.‎

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