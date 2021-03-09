مصادر معارضة: منصة موسكو التقت مع “مناف طلاس” في باريس
عقد ممثلون عن منصة “موسكو” المحسوبة على المعارضة السورية لقاء مع العميد المنشق “مناف طلاس” نجل وزير الدفاع السوري الراحل مصطفى طلاس لبحث فكرة تشكيل “مجلس عسكري انتقالي”.
وأفاد موقع “نداء بوست” المعارض, أن الاجتماع تم عقده في العاصمة الفرنسية “باريس” في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، مشيرة إلى أن وفد منصة موسكو ترأسه “قدري جميل”، وتم بعد موافقة روسية.
وبحسب المصادر، فإن “طلاس” عقد أيضاً اجتماع مع ممثل “مجلس سوريا الديمقراطية” في أوروبا برئاسة الرئيس المشترك “رياض درار”، مؤكدة أن موسكو رحبت بهذا اللقاء.
وقبل أيام، أعلن “غابرييل كينو” المتحدث باسم “قسد” عن ترحيب الأخيرة بفكرة تشكيل “مجلس عسكري انتقالي” في سوريا، مشيراً إلى وجود اتصالات مع “مناف طلاس” لبحث هذا الموضوع.
وكالات