مصادر معارضة: منصة موسكو التقت مع “مناف طلاس” في باريس

وأفاد موقع “نداء بوست” المعارض, أن الاجتماع تم عقده في العاصمة الفرنسية “باريس” في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، مشيرة إلى أن وفد منصة موسكو ترأسه “قدري جميل”، وتم بعد موافقة روسية.