الأربعاء , مارس 10 2021
محاولة لاغتيال ضابط سوري بريف درعا

محاولة لاغتيال ضابط سوري بريف درعا

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محاولة لاغتيال ضابط سوري بريف درعا

أصيب أحد ضباط الجيش السوري, صباح اليوم الثلاثاء بنيران مجهولين حاولوا اغتياله في ريف محافظة درعا الغربي.

وقالت مصادر اعلامية محلية, إن مجهولين استهدفوا ضابطاً من قوات الجيش السوري برتبة “ملازم أول” بالرصاص، على طريق “اليادودة – المزيريب” غربي درعا، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مشفى درعا الوطني.

وأوضحت المصادر, إن “الضابط” من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو المسؤول عن منطقة مؤسسة الري بين اليادودة والمزيريب.

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