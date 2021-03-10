تركيا تصدر الحكم على قتلة السفير الروسي بأنقرة

عادت حادثة مقتل السفير الروسي في تركيا أندريه_كارلوف وهو يتحدث في افتتاح معرض بأنقرة في كانون الأول 2016، حيث قضت محكمة تركية اليوم، بسجن خمسة أشخاص مدى الحياة في قضية اغتيال كارلوف.

وأقدم أحد رجال الشرطة آنذاك على قتل السفير أندريه كارلوف وهو يتحدث في افتتاح معرض بأنقرة في كانون الأول 2016. وصاح المسلح وهو يطلق الرصاص “الله أكبر” و”لا تنسوا حلب” في إشارة على ما يبدو للتدخل الروسي في الحرب بسوريا. وقتلت الشرطة الجاني في موقع الحادث.

وأصدرت المحكمة السجن مدى الحياة مرتين بحق ثلاثة من المتهمين مع الحرمان من الإفراج المشروط بينما حكم على اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة لكل منهما مع الحرمان من الإفراج المشروط، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد المدانين هو الذي رتب للهجوم، وهناك مدان آخر كان ضابطاً سابقاً بالمخابرات يعتقد أنه سرب للمجموعة المخططة للعملية معلومات بشأن كارلوف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم المنظمة التي يقودها رجل الدين فتح الله كولن من الولايات المتحدة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهي التهمة التي نفاها كولن.