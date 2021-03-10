محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سوريا…

محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سوريا…

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية، ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.#واس pic.twitter.com/NnCtIOFvRQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2021

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.