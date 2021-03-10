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Screenshot 2021 03 10 محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سوريا فيديو

محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سوريا…

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محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سوريا…

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

 

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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