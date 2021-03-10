رئيس اتحاد الفلاحين باللاذقية: المسؤول يعاني أكثر من الفلاح

أقر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر لبرنامج #المختار بنقص كميات المحروقات التي توزع على الفلاحين مرجعاً ذلك لـظروف الحرب والحصار، وقال “ دورنا يقتصر على التوزيع فنحن لا يمكن لنا الذهاب إلى عرض البحر وجلب البواخر وعلينا التأقلم واعتماد الزراعات التي لا تحتاج لتسميد مضيفاً أن المسؤول يعاني أكثر من الفلاح وأن الحكومة والمسؤولين يبذلون ما يستطيعون ولكن لا جود إلا بالموجود”.

وأوضح صقر “طالبنا الجهات المعنية بزيادة الأسمدة وزيادة مخصصاتنا من المحروقات لكن الوضع يفرض هذه الأمور، والفلاح يُدرك ذلك وعلينا التأقلم حيث قمنا بتوجيه الفلاحين باستخدام أساليب الحراثة القديمة والمحراث القديم إذا تطلب الأمر.