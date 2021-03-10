توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 10 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تظل الفرصة متاحة لمكسب مالي- مع ذلك احذروا النفقات غير الضرورية – في المساء تنجحون في التنقلات وتعززون العلاقة مع أخ أو جار.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، تشعرون بالنشاط والحيوية- مع ذلك واصلوا عملكم الإعتيادي دون تغيير – في المساء تنهمكون في ضبط ميزانيتكم.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،ما تشعرون به من تعب في ساعات الصباح يزول عند الظهيرة – وفي ساعات المساء تمتلئون نشاطا وحيوية.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان،حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل- في المساء تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،تنشطون بين الأصدقاء- لا تعتمدوا كثيرا على وعد يقطعه لكم أحدهم- في المساء تتراجع صحتكم.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تنشطون في سفر أو اتصال بعيد- من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد جيدًا- في المساء تدفعون بمصالحكم الإجتماعية.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تنشطون في السفر والاتصالات – من يتقدم لإمتحان يجب أن يستعد جيدًا- في ساعات المساء تفضلون الأجواء البيتية والعائلية.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تجنبوا إدخال اي تغيير جذري على مسكنكم- في المساء ترغبون في قضاء وقت ممتع مع أحبائكم.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،بإمكانكم إدخال تعديل على ميزانيتكم- امتنعوا عن كفالة أو إقراض المال- في المساء تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،كونوا أكثر حكمة وجدًا أثناء التعامل مع أحبائكم- من ساعات الظهيرة يبدأ العمل بالتراكم لديكم- انتبهوا إلى صحتكم.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،واصلوا عملكم الاعتيادي دون إدخال أي تغيير وانتبهوا إلى صحتكم- في المساء ترغبون في تدعيم شراكتكم.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة- في المساء تنشغلون في إعادة ضبط أموركم المالية المشتركة.

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