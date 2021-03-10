الأربعاء , مارس 10 2021
بيتزا يبلغ ثمنها 360 دولاراً.. وهذه مكوناتها

بيتزا يبلغ ثمنها 360 دولاراً.. وهذه مكوناتها .. بالصور

‏ساعة واحدة مضت منوعات 94 زيارة

بيتزا يبلغ ثمنها 360 دولاراً.. وهذه مكوناتها .. بالصور

عمد مطعم متخصص في تقديم الطعام الإيطالي ويقع في تونس، لتقديم بيتزا مقابل 999 ديناراً أي ما يعادل 360 دولاراً أميركياً، لتكون أغلى بيتزا في ​إفريقيا​، نظراً لإحتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل عيار 24 قيراط.

بيتزا يبلغ ثمنها 360 دولاراً.. وهذه مكوناتها

وقام المطعم بهذه الخطوة بناءً على طلب مؤسس مطعم “​دابييترو​”، إذ رغب بتحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في إفريقيا، وأضاف إلى جانب الذهب زبد الكمأة (الترافل) وجبن الموتزاريلا، وصدور البط المدخن.

1892441 1615372687

وعلق صاحب المطعم ويدعى ​أحمد هرقال​ على الإنتقادات بشأن السعر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “هناك العديد من الأشخاص الذين فهموا هذه المبادرة بطريقة مختلفة ويقولون لماذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت تعيش في بلد يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع. إنها للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك”.

2146171 1615372687

اقرأ أيضا: سوار اللياقة البدنية يفضح خيانة شريك مذيعة شهير.. لن تصدق كيف؟!

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
© Copyright 2021, All Rights Reserved