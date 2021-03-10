بيتزا يبلغ ثمنها 360 دولاراً.. وهذه مكوناتها .. بالصور

عمد مطعم متخصص في تقديم الطعام الإيطالي ويقع في تونس، لتقديم بيتزا مقابل 999 ديناراً أي ما يعادل 360 دولاراً أميركياً، لتكون أغلى بيتزا في ​إفريقيا​، نظراً لإحتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل عيار 24 قيراط.

وقام المطعم بهذه الخطوة بناءً على طلب مؤسس مطعم “​دابييترو​”، إذ رغب بتحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في إفريقيا، وأضاف إلى جانب الذهب زبد الكمأة (الترافل) وجبن الموتزاريلا، وصدور البط المدخن.

وعلق صاحب المطعم ويدعى ​أحمد هرقال​ على الإنتقادات بشأن السعر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “هناك العديد من الأشخاص الذين فهموا هذه المبادرة بطريقة مختلفة ويقولون لماذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت تعيش في بلد يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع. إنها للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك”.

اقرأ أيضا: سوار اللياقة البدنية يفضح خيانة شريك مذيعة شهير.. لن تصدق كيف؟!