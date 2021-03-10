شرطة دبي تحبط سرقة لامبورغيني بقمة 1.3 مليون درهم من الإمارات

أحبطت شرطة دبي “مؤامرة إجرامية دولية” لسرقة وتهريب سيارات فاخرة خارج الدولة باستخدام لوحات ترخيص مزورة.

واستخدمت الشرطة الذكاء الاصطناعي للقبض على المشتبه بهم أثناء محاولتهم سرقة أول سيارة فاخرة لهم – لامبورغيني بقيمة 1.3 مليون درهم إماراتي (353 ألف دولار أمريكي)، وخططوا لتهريبها خارج الإمارات باستخدام لوحة أرقام مزورة.

شرطة دبي

وقالت الشرطة إن أعضاء العصابة الدولية جاءوا إلى الإمارات على وجه التحديد لارتكاب الجريمة.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون المباحث الجنائية إن مخبأ العصابة في “حي فاخر” تعرض للمداهمة بعد أيام من المراقبة.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير المباحث الجنائية، إن الشرطة تلقت بلاغًا من مكتب لتأجير السيارات بأن أوروبيًا استأجر سيارة لامبورغيني، اشتبهت الإدارة في أنها مسروقة.

وتمكن مركز التحليل الجنائي التابع للشرطة وإدارة البحث الجنائي من تحديد موقع السيارة “على الرغم من استخدام أفراد العصابة للتقنيات الحديثة لإخفاء مكان وجودها”.

وتم التعرف على جميع المشتبه بهم، وهم من دول أوروبا الشرقية.

وكشف العميد الجلاف “اتخذوا موقعًا سكنيًا في منطقة فاخرة كقاعدة إجرامية لمؤامرتهم”.

الكمين

قال العقيد عادل الجوكر، القائم بأعمال مدير إدارة البحث الجنائي: “قامت فرقنا باحتراف بإلقاء القبض على المشتبه بهم الأربعة وضبط بعض لوحات السيارات المزورة وأدوات التزوير في منزلهم”.

وبحسب ما ورد اعترف المشتبه بهم بالتخطيط لارتكاب الجريمة.

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