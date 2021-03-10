إبنة مايا دياب كبرت وباتت شابة جميلة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت النجمة مايا دياب متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة برفقة إبنتها كاي.

وظهرت دياب في الصورة وهي تحتضن إبنتها التي كبًرت وباتت أكثر جمالاً وجاذبية بملامح مليئة بالبراءة والطفولة، وهو ما ركز عليه المتابعين، مستغربين تغيّر ملامح الطفلة وكيف باتت بسرعة شابة تتمتع بالجاذبية والأنوثة.

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ووجهت دياب من خلال الصورة رسالة الى المرأة قالت فيها: “الاحتفال بكِ التمكين لكِ نقف دائما بجانبكِ وبجانبكنّ جميعا انتِ جميلة هذه حقيقة”.

المصدر: لها

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