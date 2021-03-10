ألفاظ ضيفها النابية وضعتها في موقف محرج.. رابعة الزيات تتعرض للانتقاد

تعرضت الإعلامية رابعة الزيات للانتقاد بسبب برومو تم نشره عن حلقة أنس فخري ضمن برنامجها “شو القصة” الذي يعرض على شاشة قناة “لنا” السورية.

وأتى هذا بسبب ما تضمنه الشريط الترويجي من كلمات نابية وكلام قاس أدلى به فخري أثناء تحدثه عن أهل الفن والطرب. كما بدت على وجه الزيات في المقطع علامات الدهشة وتبين أنها ردت عليه: “ما خليت حدا من ولاد حلب ما حكيت عنو”.

ورداً على موجة الغضب التي أحدثها ذلك قالت الإعلامية في حديث إلى موقع “شام تايمز” إنها استضافت أنس لأنه فنان ولأنه ابن الفنان الكبير صباخ فخري. وأضافت أنها لا تعرف مسبقاً ما الذي سيقوله الضيف معتبرة أن لكل إنسان حرية التعبير عن آرائه وأن هذا لا يعكس رأيها.

كما توجهت إلى الجمهور داعية إياه إلى متابعة الحلقة والحكم عليها بعد ذلك.

فلننتظر عرض الحلقة الجمعة الساعة ١٠ مساءً على @TVLANA_OFFICIAL #شو_القصة https://t.co/fTc0xUYI1I

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