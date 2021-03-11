معهد روسي يؤكد أن كورونا يموت على الأسطح خلال 15 دقيقة

نشر معهد غماليه التّابع لوزارة الصحة في الاتحاد الروسي بيانات جديدة عن مقاومة الفيروس التّاجي على الأسطح، حيث وضع الفيروس على أسطح من قماش المناشف والبلاستيك والمعادن والخشب والبلاط الخزفيّ، بحسب صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”.

وذكرت البيانات أن فيروس كورونا يفقد القابلية على العدوى (أو الخصائص المرضية) على الأسطح المختلفة أسرع بكثير ممّا كان يعتقد سابقاً.

وتشير البيانات إلى أنّ فيروس كورونا “يلفظ أنفاسه الأخيرة” على أسطح الأنسجة بعد 15 دقيقة.

وتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة مؤخراً من قبل متخصصين في المركز الوطني للبحوث لعلم الأوبئة والميكروبيولوجيا الذي يحمل اسم N. F. Gamalei، والتابع لوزارة الصحة في الاتحاد الروسي.

وتنقل الصحيفة عن العلماء استنتاجاتهم بأن تواجد الفيروسات على الأسطح المختلفة بحد ذاته لا يعني أن هذه الأسطح يمكن أن تشكل خطراً وتصبح ناقلةً للعدوى.

المصدر: صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”

ا