السويداء: طوابير البنزين تتحول لساحات معارك يستخدم فيها الرصاص الحي والقنابل

شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين أزمة بنزين خانقة عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين الأمر الذي تسبب بطوابير كبيرة تخللها مشاحنات وشجار وصل إلى تبادل إطلاق النار والقاء قنابل .

وعلمت صاحبة الجلالة أنه وبعد انتظار طويل أمس للسيارات على كازية /الجبل/ في شهبا تم التعبئة لـ 28/ سيارة وخمس سيارات تقودها نساء واعلنت الكازية توقف البيع في الساعة /11,30/ صباحا مما ادى إلى حدوث فوضى كبيرة جراء انتظار طويل انتهى دون الحصول على نتيجة وكأن الكازية فتحت أبوابها من أجل هؤلاء الـ/33/ شخصل فقط .

وبحسب احد المواطنين الين كانوا ينتظرون دورهم على تلك الكازية أنه وبعد ان عمت الفوضى حدث إطلاق نار والقاء قنبلتين لكن لحسن الحظ لم تنفجرا حيث أدى ذلك إلى إصابة اثنين حالة أحدهم خطيرة ما اضطر نقله إلى مشافي العاصمة دمشق.

وكانت كازية /عمرا/ شمال شرق شهبا شهدت أول امس شجارا تحول إلى تبادل إطلاق نار بسبب سوء التوزيع والغش والتدليس.

يشار إلى أن وزارة النفط خفضت مخصصات المحافظة إلى /6/ طلبات كل طلب منها/17/ ألف ليتر فيما احتياجات المحافظة تتراوح ما بين 9 إلى 11 طلب.

صاحبة الجلالة